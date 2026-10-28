به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین سوخت جایگزین مورد نیاز واحدهای خبازی و کارخانجات آردسازی استان، با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در فصل سرما گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تأمین مستمر سوخت نانوایی‌ها و واحدهای تولیدی را فراهم کنند تا تأمین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم با مشکل مواجه نشود.

عبدالعلی کیان‌مهر با اشاره به مدیریت هدفمند توزیع سوخت افزود: با توجه به محدودیت‌های احتمالی در حوزه انرژی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های متولی باید با همکاری فرمانداران، سهمیه سوخت واحدهای خبازی و کارخانجات آرد را به‌موقع تخصیص دهند و بر روند توزیع آن نظارت مستمر داشته باشند.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: توزیع سهمیه سوخت و آرد مصرفی باید با دقت و پایش میدانی همراه باشد تا از هرگونه انحراف در توزیع و اختلال در چرخه تولید و عرضه نان جلوگیری شود.

کیان‌مهر افزود: مدیریت ارشد استان به‌صورت روزانه و با تمام ظرفیت، موضوع تأمین پایدار انرژی گلستان را از طریق پیگیری‌های مستمر از مرکز دنبال می‌کند و در مسیر صیانت از آرامش بازار، استمرار خدمات و تأمین معیشت مردم، هیچ‌گونه کوتاهی از سوی دستگاه‌های مسئول پذیرفته نخواهد شد.