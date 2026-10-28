برآورد هزینه‌های تجاوز آمریکا علیه ایران با افزایشی بیش از ۳ میلیارد دلاری نسبت به ماه گذشته، به ۴۷ میلیارد دلار رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشریه هیل، در شرایطی که رئیس‌جمهور ترامپ اجرای حملات علیه جمهوری اسلامی، در پی انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده را در دست بررسی دارد، برآورد هزینه‌های جنگ آمریکا علیه ایران با افزایشی بیش از ۳ میلیارد دلاری نسبت به ماه گذشته، به ۴۷ میلیارد دلار رسید.

بر اساس برآورد ۱۶ اکتبر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که به کنگره ارائه شده و روز سه‌شنبه به نشریه «هیل» رسید، بزرگ‌ترین سهم این هزینه‌ها مربوط به جایگزینی مهمات با رقمی بالغ بر ۲۹ میلیارد دلار است.

طبق این برآورد، نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار به هزینه‌های تدریجی اقدامات نظامی و ۶.۱ میلیارد دلار دیگر نیز به جایگزینی تجهیزات ازدست‌رفته اختصاص یافته است. همچنین، هزینه‌های پشتیبانی نیروی هوایی از پرسنل مستقر، ترابری هوایی، پایگاه‌ها، پشتیبانی ارتباطات و حمل‌ونقل در منطقه جنگی، ۷.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

این برآورد هزینه‌های مربوط به خسارات وارده به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خاورمیانه را شامل نمی‌شود.

رقم جدید، حاصل به‌روزرسانی آمار اوایل سپتامبر است. پنتاگون در آن زمان اعلام کرده بود هزینه این درگیری، که از زمان آغاز آن در ماه فوریه با افت محبوبیت مواجه بوده، حدود ۴۳.۶ میلیارد دلار است.

این برآورد در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر نشریه «هیل» گزارش داده بود در صورت دریافت مجوز از کاخ سفید، سنتکام طرح‌هایی برای انجام حملات تکمیلی علیه ایران تدوین کرده و ایالات متحده گزینه‌های متعددی برای حمله در اختیار دارد.

ترامپ روز سه‌شنبه طی سخنرانی در جمع هواداران خود در «کرپوس کریستی» تگزاس گفت ایالات متحده «به خاطر شرایط موجود در خاورمیانه دارد ثروتی هنگفت به دست می‌آورد» و پیش‌بینی کرد که جنگ با ایران «بسیار زود به پایان خواهد رسید».

طبق تحلیل مؤسسه «مودیز»، این مناقشه تاکنون به طور میانگین ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه در پی داشته است.