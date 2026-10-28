رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد، از توافق برای تقویت همکاری‌های مشترک با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در زمینه پیگیری مسائل خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و ارتقای کیفیت خدمات مشاوره خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پارسائیان با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد اظهار کرد: کمیسیون خانواده برای نخستین بار در دوره ششم شورای اسلامی شهر یزد تشکیل شد تا موضوعات مرتبط با تحکیم بنیان خانواده، حمایت از جایگاه آن و پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت به‌صورت تخصصی دنبال شود.

وی افزود: دستیابی به شهری پویا و برخوردار از کیفیت مطلوب زندگی، مستلزم توجه به جایگاه بانوان و خانواده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه است. در همین راستا، کمیسیون خانواده تاکنون بیش از ۷۰ نشست با فعالان این حوزه و مسئولان ارشد استان یزد برگزار کرده و موضوع بررسی راهکار‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار داشته است.

رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری تصریح کرد: مسائل حوزه خانواده ابعاد مختلفی دارد و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر و دستیابی به راهکار‌های مؤثرتر در این زمینه کمک کند.

پارسائیان ادامه داد: در نشست مشترک با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، موضوعاتی از جمله ارتقای وضعیت بانوان، افزایش زمینه‌های مشارکت اقتصادی آنان و توسعه فضا‌های تفریحی و ورزشی متناسب با نیاز‌های بانوان و خانواده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر اهمیت تداوم تعامل و همکاری در این زمینه تأکید شد.

وی با اشاره به توافق صورت‌گرفته برای تشکیل کارگروه مشترک خاطرنشان کرد: تسهیل ازدواج جوانان و ارتقای کیفیت کلاس‌های مشاوره خانواده از جمله محور‌هایی است که با مشارکت مجموعه‌های مرتبط در این کارگروه دنبال خواهد شد. این همکاری می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر، تبادل تجربیات و پیگیری منسجم‌تر مسائل مرتبط با خانواده را فراهم کند.

رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد در پایان، تعامل مستمر میان نهاد‌های مسئول را در پیشبرد برنامه‌های حوزه خانواده مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری‌ها و بررسی روند اجرای برنامه‌های مشترک، گام‌های مؤثری در جهت تقویت بنیان خانواده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.