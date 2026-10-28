در شهر هیوستون آمریکا، در پی وقوع آتش سوزی و برخاستن دود از فرودگاهی در این شهر، آتش نشانان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

به گزراش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، به گزارش «هوستون کرانیکل»، آتش‌نشانان شامگاه سه‌شنبه برای مهار آتش‌سوزی در رستورانی واقع در فرودگاه بین‌المللی «جورج بوش» به محل اعزام شدند.

به گفته یک مقام مسئول، اداره آتش‌نشانی هوستون پس از دریافت گزارش حریق، حدود ساعت ۴:۲۰ بعدازظهر به وقت محلی، چندین واحد به ترمینال «سی» (C) اعزام کرد. آتش‌نشانان تا ساعت ۵ بعدازظهر همچنان در محل حادثه حضور داشتند.

هنوز میزان شدت حریق و علت وقوع آن مشخص نیست، اما مدیریت فرودگاه‌های هوستون در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این آتش‌سوزی در یک رستوران رخ داده است.

مدیریت فرودگاه‌های هوستون اعلام کرد: «مسافران مستقر در محدوده مجاور در اقدامی احتیاطی به مکان دیگری منتقل شده‌اند. به محض دریافت اطلاعات جدید، اخبار تکمیلی را اعلام خواهیم کرد.»

وقوع آتش سوزی در رستورانی در پایانه پرواز‌های فرودگاه بین المللی جورج بوش در هیوستون سبب شد تا دود از این ساختمان به هوا برخیزد. آتش نشانان برای خاموش کردن آتش سوزی راهی فرودگاه شدند. شدت دود به حدی بود که مناطقی از پایانه مسافربری را در برگرفت. هنوز از وضعیت تلفات احتمالی در این آتش سوزی گزارشی مخابره نشده است.