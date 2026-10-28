هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص فعالیت سامانه بارشی، وزش باد، سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: از اواخر امروز تا پایان هفته بارش رگباری باران، رعد و برق، احتمال بارش برف در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید و موقت، در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، احتمال کاهش دید و کیفیت هوا در استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه همه مناطق استان به ویژه نیمه شمالی استان شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، بن، شهرکرد، فرخ شهر، سامان، کیار (شلمزار)، بروجن را در برمی گیرد.

وی به اجتناب در تردد یا اتراق عشایر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در صعود به ارتفاعات و چرای دام توصیه کرد.