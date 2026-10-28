به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان، بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان به همراه پلیس امنیت اقتصادی از یک واحد انبار غیرمجاز در اصفهان مقادیری از انواع سیم، کابل، کلید و پریز، لامپ و تجهیزات روشنایی احتکار شده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال را کشف، توقیف کرده و پرونده برای اجرای مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.