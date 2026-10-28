آیین آزادی ۴۰ زندانی جرائم غیرعمد و نیازمند زندان مرکزی ساری، با همکاری باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران، شنبه ۹ آبان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با ایام فاطمیه و در امتداد فرهنگ ارزشمند دستگیری از نیازمندان، آیین آزادی ۴۰ زندانی جرائم غیرعمد و نیازمند با همکاری باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در زندان مرکزی ساری برگزار خواهد شد.

این آیین، جلوه‌ای از پیوند ورزش، مسئولیت اجتماعی و فرهنگ نوع‌دوستی است، رویدادی که در آن محبوبیت و ظرفیت اجتماعی ورزش، در مسیر گشودن گرهی از زندگی انسان‌هایی قرار می‌گیرد که بر اثر حوادث و مشکلات مالی، ناخواسته گرفتار زندان شده‌اند.

حضور باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس تهران در این حرکت خداپسندانه، نمادی از نقش‌آفرینی جریان ورزش کشور در عرصه‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ گذشت، همدلی، ایثار و بازگشت زندانیان به آغوش خانواده خواهد بود.

بی‌تردید، آزادی هر زندانی جرائم غیرعمد، فقط گشودن یک در نیست؛ بلکه گشودن پنجره‌ای به سوی امید، بازگرداندن پدر یا مادری به خانه و احیای آرامش خانواده‌ای چشم‌انتظار است.

این آیین روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در زندان مرکزی ساری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با حضور مسئولان قضایی، مدیران و مسئولان استان و جمعی از چهره‌های ورزشی و فرهنگی و با حمایت اصحاب رسانه، برگ دیگری از دفتر همدلی برای آزادی و بازگشت زندانیان به زندگی رقم بخورد.