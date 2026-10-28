به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مجتمع صنعتی با ۶ خط تولید در زمینه تولید کربنات سدیم، شیشه و جوش شیرین در شهرستان مراغه فعالیت ۲۳ ساله دارد و برای جبران کمبود انرژی مورد نیاز خود از خورشید بهره گرفته است به طوری که ۸۰ درصد برق مصرفی خود را از صفحات خورشیدی تامین می‌کند. این واحد تولیدی توانسته است برای سه هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند.