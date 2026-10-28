مالکیت هنرستان حلیبیان بنای شناخته‌شده در مجموعه فرهنگی قصه‌های مجید، به آموزش‌وپرورش استان اصفهان واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان با دستور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان مالکیت کامل هنرستان حلبیان، بنای شناخته‌شده در مجموعه فرهنگی قصه‌های مجید به آموزش‌وپرورش استان اصفهان واگذار شد.

این تصمیم با هدف تعیین تکلیف مالکیت این هنرستان اتخاذ شد؛ بنایی که به واسطه پیوند با مجموعه خاطره‌انگیز «قصه‌های مجید»، از جایگاه فرهنگی ویژه‌ای در میان مردم اصفهان برخوردار است.

پیش از این، مالکیت هنرستان حلبیان در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار داشت که با دستور استاندار اصفهان، فرآیند واگذاری مالکیت کامل این مجموعه به آموزش‌وپرورش استان در دستور کار قرار گرفت.

واگذاری مالکیت این هنرستان، گامی در راستای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این مجموعه آموزشی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت آن در چارچوب مأمورریت‌های آموزش‌وپرورش استان به شمار می‌رود.

مدرسه حلبیان در محله گلبهار اصفهان و در میدان امام علی، خیابان هاتف، خیابان مشیر واقع شده است.