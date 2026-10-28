ویژه‌برنامه «دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶» با تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، سردبیری مجتبی خشایارفرد و کارگردانی هنری یاسر عالمی، با بیش از ۲۵۰ ساعت پخش زنده، تولید حدود ۵۰۰ آیتم و حضور بیش از ۵۰ مهمان ورزشی، تلاش کرد تصویری جامع از رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ناصر عالمی، تهیه‌کننده ویژه‌ برنامه «دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶»، درباره ساختار و ویژگی‌های این برنامه گفت: هدف ما این بود که پوشش بازی‌ها به پخش مسابقات و اعلام نتایج محدود نشود، بلکه اخبار، تحلیل، گزارش‌های میدانی، گفت‌و‌گو با قهرمانان و مسئولان ورزشی، آیتم‌های تولیدی و ارتباط تعاملی با مخاطبان را در قالب یک برنامه منسجم ارائه کنیم.

وی افزود: «دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶» هم‌زمان با آغاز رسمی‌بازی‌ها و مراسم افتتاحیه، از ۲۸ شهریور روی آنتن شبکه ورزش رفت و تا پایان رقابت‌ها ادامه داشت. برنامه هر روز از ساعت ۴ بامداد تا ۱۶ در بخش‌های زنده پخش می‌شد و بخش شبانه نیز به تحلیل و بررسی اتفاقات مهم روز اختصاص داشت.

این تهیه‌کننده درباره شیوه پوشش مسابقات گفت: با توجه به تعدد رشته‌ها، هم‌زمانی رقابت‌ها و پراکندگی محل برگزاری ، ساختار اجرایی برنامه به‌صورت بخش‌بندی‌شده طراحی شد.

در بازی‌های آسیایی ، شش مجری اصلی شامل حمید محمدی، عماد اعرابی، محمدرضا علیپور، محمد میر، پژمان نجات‌پور و زهرا محمودوند اجرای بخش‌های مختلف را بر عهده داشتند.

در بخش گزارشگری نیز حدود ۷۰ گزارشگر در پوشش مسابقات و رویداد‌های مختلف حضور داشتند.

وی افزود: انتخاب گزارشگران با توجه به نوع رشته ، اهمیت مسابقه ، نیاز به گزارش زنده و ضرورت پوشش میدانی انجام شد تا عملکرد ورزشکاران ایرانی با سرعت و دقت بیشتری به مخاطبان منتقل شود.

تیم تولید هم‌زمان باید مسابقات مختلف را رصد می‌کرد، تصاویر را دریافت و برای پخش آماده می‌کرد، نتایج را به‌روز نگه می‌داشت و گزارش‌ها و آیتم‌های تولیدی را پیش می‌برد. این هماهنگی، به‌ویژه در روز‌های پرتراکم مسابقات، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر بود.

عالمی‌با اشاره به ادامه ساختار برنامه برای بازی‌های پارا آسیایی ناگویا گفت: ویژه‌برنامه «دهکده بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» از ۲۶ مهر، هم‌زمان با مراسم افتتاحیه، روی آنتن رفت.

در این دوره ، حسین رضایی، نیما دلاوری و محمدرضا یکتامرام نیز به جمع مجریان اضافه شدند و بخش تحلیلی برنامه با اعزام مجری و خبرنگار، از محل برگزاری مسابقات در ناگویا روی آنتن می‌رود.

این تهیه‌کننده، بخش تعاملی را یکی از ویژگی‌های مهم «دهکده» دانست و اظهار کرد: مخاطبان می‌توانستند پیام‌های خود را درباره مسابقات، مدال‌آوری‌ها و عملکرد ورزشکاران ارسال کنند.

این پیام‌ها به‌صورت آنلاین روی صفحه تلویزیون نمایش داده می‌شد و بینندگان امکان داشت پرسش‌های خود را با مهمانان مطرح کنند و در نظرسنجی‌ها شرکت داشته باشند.

به این ترتیب، مخاطب صرفاً بیننده برنامه نبود، بلکه به بخشی فعال از روند پخش تبدیل می‌شد.

وی درباره میزان مشارکت مخاطبان گفت: در یکی از شب‌های برنامه، هم‌زمان با حضور وزیر ورزش، نظرسنجی آنلاین با مشارکت ۵۰۰ هزار نفر همراه شد که بالاترین میزان مشارکت در یک شب بود. در شب‌های دیگر نیز تعداد مشارکت‌کنندگان معمولاً بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار نفر بود. این آمار نشان می‌دهد مردم علاوه بر پیگیری نتایج، علاقه داشتند احساسات و دیدگاه‌های خود را درباره موفقیت ورزشکاران ایرانی با دیگران به اشتراک بگذارند.

این تهیه‌کننده در پایان تأکید کرد: تلاش ما این بود که مجموعه‌ای از پخش زنده، خبر، تحلیل تخصصی، گزارش میدانی، تولیدات تصویری و ارتباط دوسویه با مخاطبان را در کنار هم قرار دهیم. بیش از ۲۵۰ ساعت پخش زنده، حدود ۵۰۰ آیتم تولیدی، بیش از ۱۵۰۰ طرح گرافیکی و مشارکت گسترده مردم، ابعاد مختلف این تلاش را نشان می‌دهد.

هدف این بود که «دهکده» فقط محل اعلام نتایج نباشد، بلکه روایتگر تلاش ورزشکاران و همراهی مردم با کاروان ایران در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی باشد.