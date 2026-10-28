نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: محصول زعفران امروز تنها کالایی است که ایران انحصار تولید آن را در اختیار دارد و باید از آن حفاظت کنیم.

ارزش افزوده زعفران، بیشتر از مسکن، فولاد و طلاست

ارزش افزوده زعفران، بیشتر از مسکن، فولاد و طلاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محسن زنگنه دیشب در همایش روز ملی زعفران در مشهد با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این محصول افزود: زعفران در پنج سال گذشته بیشترین ارزش افزوده را در مقایسه با بازار‌هایی نظیر مسکن، فولاد و طلا داشته است.

وی با هشدار نسبت به گسترش کشت در سایر مناطق عنوان کرد: در حالی که در قطب تولید یعنی خراسان رضوی متوسط برداشت محصول بین ۳.۵ تا ۴ کیلوگرم در هکتار است، در استان‌های غربی کشور این رقم به هشت تا ۱۰ کیلوگرم می‌رسد.

محسن زنگنه افزود: همچنین افغانستان با برنامه‌ای گسترده قصد دارد ۵۸۰ هزار هکتار اراضی را به زیر کشت زعفران ببرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی گفت: از سال ۹۷ با دو نرخی شدن ارز، صادرکنندگان عملا تنبیه شده‌اند و بستن مجاری عادی ارزی و صرافی‌ها مسیر تبدیل ارز خارجی به پول ملی را مسدود کرده است.

وی همچنین خواستار ایجاد دبیرخانه مرکزی و دائمی زعفران در مشهد برای مدیریت بهتر این حوزه شد.

قاچاق زعفران به افغانستان درآمد ایران را از بین برده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های صادراتی اشاره کرد.

صمدحسن‌زاده با ارائه آماری تکان‌دهنده گفت: افغانستان با وجود تولید ۱۵ تن زعفران، ۹۰ تن محصول به چین صادر کرده است؛ این یعنی بخش عمده این محصول در واقع همان زعفران ایران است که به افغانستان قاچاق می‌شود و هیچ درآمدی برای کشور ندارد.

وی تاکید کرد: برای حفظ جایگاه زعفران به عنوان طلای سرخ باید نظم و برنامه‌ریزی دقیقی در مسیر توسعه صادرات و تولید ایجاد تا از اتلاف فرصت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

خراسان رضوی باید مرجع تخصصی و قطب فرآوری زعفران جهان باشد

استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش با تاکید بر ظرفیت‌های بالای استان اعلام کرد که خراسان رضوی با دارا بودن بیش از ۵۰ واحد فرآوری سهم اصلی تولید زعفران ایران را در اختیار دارد.

غلامحسین مظفری افزود: شرایط اقلیمی خراسان رضوی برای تولید زعفران منحصر‌به‌فرد است و نباید نگران رقابت و تولید در مناطق دیگر باشیم، اما باید بر کیفیت تمرکز کنیم.

وی بر لزوم ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه تحقیقات علمی زعفران تاکید کرد و گفت: ما باید از مرحله صادرات زعفران خام فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات فرآوری شده حرکت کنیم. ثبت نشان‌های تجاری می‌تواند برند زعفران ایران را در جهان مستحکم کند.

مظفری در ادامه برپایی دبیرخانه دائمی همایش روز ملی زعفران را برای ایجاد مسیر‌های راهگشا در این صنعت ضروری دانست.