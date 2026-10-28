به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، رحمت حاجی‌زاده افزود: تحقق این میزان درآمد حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان نواحی پیرانشهر و سردشت، همکاری دستگاه‌های مستقر در مرز‌ها و پشتیبانی نیرو‌های ستادی و عملیاتی منطقه میاندوآب و همچنین اجرای مناسب طرح باک پر بوده است.

وی افزود: اجرای سازوکار‌های نظارتی و ساماندهی فرآیند فروش سوخت، علاوه بر کمک به صیانت از منابع ملی، زمینه شفافیت بیشتر در مبادلات سوختی و واریز درآمد‌های حاصل از آن به حساب خزانه دولت را فراهم می‌کند.

دو ناحیه مرزی در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت، نقش مهمی در مدیریت عرضه و فروش سوخت در پایانه‌های تمرچین وکیله و پشتیبانی از مبادلات مرزی با اقلیم کردستان عراق دارند.