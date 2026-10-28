به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل از مهار کامل آتش سوزی گسترده در یک فروشگاه بزرگ کیف وکفش در این شهر با تلاش بیش از ۴ ساعته تیم‌های عملیاتی این سازمان خبر داد.

علی رضا اکبری گفت: آتش‌سوزی گسترده در یک فروشگاه بزرگ پوشاک و کفش در بلوار امام خمینی (ره) آمل در ساعت ۱۶:۲۰ عصر سه شنبه ۵ آبان به مرکز پیام ۱۲۵ سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل اطلاع داده شد که بلافاصله نیرو‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات برای مهارآتش به محل حادثه واقع در آفتاب ۳۴ در بلوار امام خمینی (ره) اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گستردگی آتش‌سوزی، بیش از ۵ دستگاه خودروی سنگین و امدادی از دو پایگاه مرکزی و ایستگاه فرهنگ‌شهر سازمان آتش نشانی شهرداری آمل به محل حادثه اعزام شدند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با اشاره به اینکه آتش سوزی از انبار این فروشگاه که در بالای فروشگاه و متصل به سقف بوده شروع و به سمت پایین زبانه کشیده بود، تصریح کرد: با حضور ۱۸ آتش‌نشان و نیرو‌های امدادی، گستردگی آتش سوزی پس از گذشت ۴ ساعت به طور کامل مهار و خاموش شد.

اکبری گفت: خوشبختانه در این آتش سوزی با وجود گستردگی زیاد آن، به کسی آسیبی نرسید، اما دود ناشی از شدت آتش سوزی به چند مغازه کنار و ساختمانی‌های مسکونی اطراف سرایت کرده بود.

وی اضافه کرد: با وجود پایان عملیات اطفای حریق، تعدادی از آتش‌نشانان و خودرو‌های عملیاتی همچنان در محل حادثه در حالت آماده‌باش برای پیشگیری از شعله‌ور شدن احتمالی آتش حضور دارند.

رئيس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل با بیان اینکه این سانحه یکی از آتش سوزی‌های گسترده در روز‌های گذشته در سطح شهرآمل بوده که توسط نیرو‌های اطفایی این سازمان اطفا شد، یادآور شد: علت آتش‌سوزی و میزان خسارت پس از انجام بررسی‌های کارشناسی اطلاع خواهد شد.