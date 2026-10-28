سردار سرتیپ دوم پاسدار جواد عظیمی‌فر از دلاورمردان استان کهگیلویه و بویراحمد به درجه سرتیپ تمامی مفتخر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در آیینی که با حضور فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح برگزار شد، به پاس سال‌ها خدمت و مجاهدت در زمینه تثبیت امنیت پایدار، دفاع از مرز‌ها و خدمت‌رسانی به مناطق محروم به سردار پاسدار جواد عظیمی‌فر درجه سرتیپ تمامی اعطا شد.

سرتیپ عظیمی‌فر که از یادگاران دوران دفاع مقدس اول و از پیش کسوتان محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف کشور است، پیش از این نیز به پاس خدمات شایسته در حوزه‌های دفاعی و امنیت مرزی، مفتخر به دریافت «نشان درجه یک نصر» شده بود.