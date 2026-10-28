به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کریمیان گفت: داوطلبان می‌توانند برای ثبت نام تا شنبه ۹ آبان از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org اقدام کنند.

متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ جمعه ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.