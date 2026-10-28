به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور، صبح امروز در مرکز آموزشی رفاهی منطقه ۷ شهر تهران، با هدف تبیین نقشه راه و اجرایی‌سازی سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن آغاز شد.

این گردهمایی صبح امروز چهارشنبه ششم آبان ماه با حضور اسماعیل بحری‌زاده، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش، علی‌نقی یزدان‌پناه مشاور وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا مسیب‌زاده مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و با هدف تبیین محور‌های نقشه راه توسعه آموزش عمومی قرآن و فراهم‌سازی زمینه اجرای سند راهبردی این حوزه برگزار شد.

در این نشست، دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور حضور دارند و موضوعات مرتبط با تبیین اهداف، راهبرد‌ها و الزامات اجرایی‌سازی سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن در دستور کار قرار دارد.