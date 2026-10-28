آسمان هرمزگان کمی تا قسمتی ابری، ظهر تا شب، ناپایداری جوی و تشدید آن در مناطقی از استان به ویژه شهرستان بندرلنگه پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ظهر تا شب در ارتفاعات و برخی مناطق استان رشد و گسترش ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و تگرگ و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: این ناپایداری بیش از شهرستان‌های بندرلنگه، خمیر، پارسیان، بستک، بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان داریم.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در رفت و آمد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه و کیش با احتمال ناپایداری جوی و تندباد لحظه‌ای و مواج شدن موقتی همراه است.

حمهز نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و غربی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های سبک و صیادی از دریاروی در این ساعات خودداری کنند.

روز پنجشنبه گذر ابر در آسمان استان داریم و ناپایداری‌های عصرگاهی تا پایان هفته ادامه دارد.

از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما داریم.