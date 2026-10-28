مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی اردبیل گفت: تاکنون هشت بنای تاریخی در نقاط مختلف استان از طریق صندوق حفظ و احیا به بخش خصوصی واگذار شده و روند احیا و بهره‌برداری از آنها به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی اردبیل در جلسه بررسی وضعیت طرح های صندوق حفظ و احیای بنا‌های تاریخی، اظهار کرد: تا کنون هشت بنای تاریخی استان اردبیل از طریق صندوق حفظ و احیا به بخش خصوصی واگذار شده و روند احیا و بهره‌برداری از این بنا‌ها به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: از هشت بنای واگذار شده به بخش خصوصی حمام ابراهیم آباد و خانه تاریخی صادقی در مرحله بهره‌برداری قرار دارند و مرحله نخست خانه تاریخی خادم باشی نیز با کاربری رستوران سنتی شهریور ماه سال جاری به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مرحله دوم خانه تاریخی خادم باشی توسط سرمایه‌گذار شروع شده است، تاکید کرد: دو طرح خانه شریعت و کهنه قلعه مشگین‌شهر نیز در مرحله تصویب طرح و عملیات اجرایی قرار دارند.

جباری ادامه داد: همچنین سه بنای حمام پیرزرگر، حمام اوچ‌دکان و خانه وهاب‌زاده بیش از یک سال است که از طریق صندوق حفظ و احیا به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده و با توجه به اینکه تاکنون اقدامی از سوی سرمایه‌گذاران انجام نیافته، انتظار داریم که صندوق این طرح ها را در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: علاوه بر هشت بنای مذکور، خانه تاریخی آصف نیز پیش از این به سرمایه‌گذار واگذار شده بود که به دلیل عدم انجام تعهدات، در تیرماه سال‌جاری فسخ قرارداد شد و در حال حاضر این بنا در مرحله فرایند واگذاری به سرمایه‌گذار جدید است.