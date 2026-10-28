رئیس سازمان بهزیستی، با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سالمندی، بر ضرورت گذار از رویکرد حمایتی صرف به توانمندسازی، مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سالمندان در افزایش تاب‌آوری جامعه تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین، دکتر سید جواد حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در پنل تخصصی کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت آسیا و اقیانوسیه، در شهر هانگژو چین، تجارب و برنامه‌های ایران برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و تقویت مشارکت اجتماعی آنان را تشریح کرد.

حسینی در این نشست با اشاره به اهمیت نقش سالمندان در تقویت تاب‌آوری اجتماعی، به‌ویژه در شرایط بحران، گفت: سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی باید از الگو‌های صرفاً حمایتی فاصله بگیرد و به سمت رویکرد‌های اجتماع‌محور، مشارکت‌محور و توانمندساز حرکت کند.

وی تأکید کرد: سالمندان نباید صرفاً دریافت‌کننده خدمات باشند، بلکه باید به‌عنوان کنشگران مؤثر اجتماعی، در حل مسائل جامعه مشارکت کنند و دانش، تجربه و توانمندی‌های آنان در مسیر توسعه اجتماعی به کار گرفته شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نتایج پیمایش ملی سالمندان در ایران، احساس تنهایی را در کنار مشکلات اقتصادی و مسائل مرتبط با سلامت، از جمله دغدغه‌های مهم این گروه برشمرد و بر اهمیت تقویت پیوند‌های عاطفی و شبکه‌های حمایت اجتماعی تأکید کرد.

وی در تشریح اقدامات اجرایی ایران، از راه‌اندازی ۸۴۰ مرکز «مهر و گفت‌و‌گو» به‌عنوان پاتوق‌های سالمندی در سال جاری خبر داد و این مراکز را بستری برای گسترش تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه و افزایش مشارکت سالمندان معرفی کرد.

اجرای طرح ابتکاری «سلام محله» و شناسایی سه هزار محله برای توسعه فعالیت‌های اجتماعی، تدوین شیوه‌نامه‌های بانک زمان و اجرای آزمایشی این طرح در مناطقی از تهران، از دیگر برنامه‌هایی بود که حسینی به آنها اشاره کرد.

به گفته رییس سازمان بهزیستی، بانک زمان الگویی از مبادله خدمات بر پایه زمان است که در آن افراد با ارائه خدمات و صرف وقت برای دیگران، امکان دریافت خدمات متقابل را در آینده فراهم می‌کنند. این سازوکار می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر سالمندان و استفاده از مهارت‌ها و تجربیات آنان را در فعالیت‌های محلی فراهم کند.

تقویت و توسعه بنیاد‌های فرزانگان با هدف افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان و بهره‌گیری از تجربه‌های آنان، همچنین اجرای قوانین و مقررات حمایتی با تأکید بر حفظ حقوق، کرامت انسانی و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، از دیگر محور‌های سخنان رئیس سازمان بهزیستی در این نشست بود.

کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت آسیا و اقیانوسیه از پنجم تا هشتم آبان ۱۴۰۵، در شهر هانگژو چین برگزار می‌شود. این رویداد با همکاری کمیته ملی سالمندی چین، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کمک به سالمندان برگزار شده و بستری برای تبادل تجربه میان دولت‌ها، پژوهشگران، نهاد‌های اجتماعی و سازمان‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

هدف از برگزاری این کنفرانس، بررسی راهکار‌های مقابله با چالش‌های ناشی از تغییرات جمعیتی و بهره‌گیری از فرصت‌های آن، با تأکید بر سیاست‌گذاری یکپارچه، توسعه خدمات اجتماعی و ارتقای رفاه و مشارکت سالمندان است.