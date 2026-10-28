به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در نشست قرارگاه استانی بعثت اصفهان با اشاره به اهمیت تجمع‌های شبانه مردمی گفت: حضور مستمر مردم در میادین، فراتر از یک سخنرانی ساده، به منبری برای ترویج دین تبدیل شده و خانواده‌ها را با اشتیاق به سمت آموزه‌های دینی سوق می‌دهد.

امام جمعه اصفهان افزود: این تجمع‌ها آثار سیاسی و اجتماعی عمیقی بر نسل جوان و کودکان دارد و در عین حال، موجب دلگرمی رزمندگان و دولت می‌شود. ازاین‌رو، تا زمانی که دشمنی وجود دارد، باید این تجمعات با برنامه‌ریزی و دقت ادامه یابد.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد همچنین بر ضرورت حضور فعال روحانیت و ائمه جماعات در میادین تأکید کرد و گفت: حضور در میان مردم، رویکردی است که امام خمینی (ره) بر آن تأکید داشتند و مشارکت روحانیت می‌تواند بر اثرگذاری این تجمعات بیفزاید.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، نیز دراین نشست با ارائه گزارشی از وضعیت تجمعات تاکید کرد: استان اصفهان با برخورداری از هزار نقطه تجمع، از نظر تعداد تجمعات و جمعیت مشارکت‌کننده در رتبه نخست کشور قرار دارد.

وی افزود: در شهر اصفهان ۲۵۹ موکب فعال دارای شناسنامه وجود دارد که تعداد آنها در ایام محرم به ۶۲۰ موکب می‌رسد. همچنین پویش «جان‌فدای اصفهان» توانسته است از رکورد پویش مشابه در تهران عبور کند.