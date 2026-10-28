به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدصالح سعیدی گراغانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان، اظهار کرد: در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی و تیراندازی که به مجروح‌شدن تعدادی از افراد بر اثر اصابت گلوله منجر شد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی قرار گرفت و در نتیجه اقدامات انجام‌شده، ۷ نفر از افراد مرتبط با این حادثه دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده، یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد. از مجموع افراد دستگیرشده، ۳ نفر با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و ۴ نفر دیگر پس از تودیع وثیقه و با رعایت مقررات قانونی آزاد شدند. رسیدگی قضایی و بررسی ابعاد مختلف حادثه همچنان ادامه دارد.

دادستان ریگان با هشدار به حاملان سلاح غیرمجاز و افرادی که با اقدامات خشونت‌آمیز امنیت عمومی را مختل می‌کنند، تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و با مرتکبان تیراندازی و نزاع‌های دسته‌جمعی، در چارچوب قانون و بدون مماشات برخورد خواهد شد.