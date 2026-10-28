استاندار خوزستان از تعریف سازوکار ویژه برای رفع مشکلات مالی و تأمین نقدینگی اولیه گروه ملی صنعتی فولاد ایران با همکاری سازمان ایدرو، وزارت صمت و بانک ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: گروه ملی صنعتی فولاد ایران از جمله مجموعه‌های باسابقه و دارای ظرفیت قابل‌توجه تولید در استان است که رفع مشکلات مالی آن می‌تواند به افزایش فعالیت‌های تولیدی و تقویت بنیه مالی این مجموعه کمک کند.

وی با بیان اینکه مشکلات مالی این شرکت در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مهم استان بوده است، افزود: برای حل مسائل این مجموعه، سازوکار ویژه‌ای با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار خوزستان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک ملی ایران تصریح کرد: هدف اصلی، تأمین نقدینگی اولیه و سرمایه در گردش موردنیاز شرکت برای عبور از شرایط فعلی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت باثبات‌تر آن است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت رفع بخشی از مشکلات مالی و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز، گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی خود را فعال‌تر کند و زمینه تقویت توان مالی و عملیاتی این مجموعه فراهم شود.

موالی زاده تأکید کرد: پیگیری هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای رفع موانع مالی این شرکت ادامه دارد تا زمینه افزایش ظرفیت فعالیت و بهره‌گیری مؤثرتر از توان تولیدی آن فراهم شود.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی سال‌های گذشته با چالش‌هایی از جمله کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی بخشی از خطوط تولید، مشکلات مالکیتی و مطالبات کارگری مواجه بوده است،