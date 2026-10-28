آب برخی مناطق شهر بهمن شهرستان آباده به دلیل تعمیر شبکه توزیع آب، امروز، قطع یا با اُفت فشار روبه رو است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بنابر اعلام روابط عمومی آبفا شهر بهمن، به دلیل تعمیر شبکه توزیع آب در برخی مناطق این شهر، امروز ۶ آبان ماه جریان آب از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ با قطعی و افت فشار آب روبه رو می شود.

تردد در مسیر ورودی کوچه شهد فرضعلی کرمی از خیابان اصلی از ساعت هشت تا ۱۵ مسدود است یا با محدودیت همراه خواهد بود.

شهروندان با صرفه‌جویی در مصرف آب و ذخیره‌سازی مقدار مورد نیاز در ساعات اعلام شده با عوامل اجرایی همکاری کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.