به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی روز گذشته در حاشیه مراسم روز ملی زعفران در مشهد گفت: زعفران از دیر هنگام و با بیش از دو هزار سال پیشینه، در حوزه فرهنگی ایران و به‌ویژه در مناطق شرقی از جمله در خراسان کشت می‌شده است و اکنون نیز این گیاه با ارزش بخش مهمی از منابع اقتصادی کشاورزان را پوشش می‌دهد.

سید جواد موسوی اظهار کرد: آفتاب کافی، آب مناسب و اراضی مستعد خراسان و روش‌های آزموده شده کاشت، داشت و برداشت این گیاه ارزشمند در طی این قرون متمادی، موجب شکل گرفتن فنون، روش‌ها و سنت‌های کشاورزی و دانش بومی ویژه‌ای در این منطقه شده است.

موسوی گفت: شناخت دقیق از اقلیم پیرامون و انتخاب پیاز مناسب، زمان مناسب کاشت، آماده سازی زمین، نحوه کاشت، روش‌های آبیاری نگهداری از آفات، زمان برداشت، نحوه پرکردن گل، خشک کردن و نگهداری زعفران از جمله همان دانش بومی ارزشمند در حوزه زعفران است.



محمود طغرایی، رئیس اداره ثبت آثار و حرائم تاریخی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز گفت: در پرونده ثبت ملی این میراث فرهنگی ناملموس، تلاش شده است این مراحل در گستره خراسان رضوی، شناسایی، مستندسازی و درج گردد. این اقدام و مستند نمودن این دانش بومی، موجب حفاظت از داده‌های مذکور شده و در دسترس قرار خواهد داد.

او افزود: نظر به این که زعفران به عنوان یک گیاه ارزشمند در طب سنتی ایرانی، از گذشته‌های دور، کاربرد درمانی داشته و در بسیاری از کتب طبیبان ایرانی، جایگاه خاصی دارد، پرونده دیگری تحت عنوان دانش بومی زعفران درمانی، با تأکید بر کاربرد‌ها درمانی این گیاه تهیه شده، و در آن به مصارف خوراکی زعفران و روش‌های سنتی درمانی در مناطق مختلف خراسان رضوی اشاره و نیز تهیه و تدوین و مستندسازی شده است.



نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته همزمان با سومین جشنواره ملی روز زعفران، با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، محسن زنگنه رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، مرتضی معتمد مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی و کالای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و برخی از مدیران کل و روسای سازمان‌های استان در مشهد آغاز به کار کرد.



این رویداد تا ٧ آبان ماه از ساعت ١۶ تا ٢١ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی مشهد، میزبان علاقمندان خواهد بود.