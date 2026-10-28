وزیر امور خارجه انگلیس، پس از آنکه چندین سیاست‌مدار بریتانیایی در سرزمین‌های اشغالی، بازداشت و از ورود آنها به کرانه باختری جلوگیری شد، عمیقاً ابراز نگرانی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، اد میلیبند، وزیر امور خارجه، پس از آنکه چندین سیاست‌مدار بریتانیایی در روز دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ به دست مقام‌های اسرائیلی بازداشت و از ورود آنها به کرانه باختری جلوگیری شد، عمیقاً ابراز نگرانی کرد.

اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، اعلام کرد: پس از گزارش سیاست‌مداران بریتانیایی مبنی بر بازداشت هشت‌ساعته از سوی مقامات اسرائیلی و بازگردانده شدن آنها از کرانه باختری، عمیقاً نگران شده است. این نمایندگان در قالب هیئتی به سرپرستی جنبش سیاسی بین‌الملل مترقی، با هدف حمایت از کشاورزان فلسطینی در فصل برداشت زیتون و دیدار با سازمان‌های جامعه مدنی به منطقه سفر کرده بودند.

کلایو لوئیس، از حزب کارگر، لارا برد از حزب ملی اسکاتلند (SNP)، و کیت نونز از حزب سبز‌های اسکاتلند، اظهار داشتند که روز دوشنبه به طور تحقیر آمیزی مورد بازجویی قرار گرفته و از ورود آنها به منطقه جلوگیری شده است.

میلیبند روز سه‌شنبه در مجلس عوام تأیید کرد: دولت به‌طور رسمی این موضوع را با مقام‌های اسرائیلی مطرح کرده است.

این گروه پس از عبور از مرز اردن متوقف شدند. آنها قصد داشتند برنامه‌ای شامل دیدار با دانشگاهیان، دانشجویان و سازمان‌های جامعه مدنی فلسطین اجرا کنند و با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر افزایش حملات علیه کشاورزان منطقه، از آنها در فصل برداشت زیتون حمایت کنند.

در مجلس، سایمون اوفر، نماینده حزب کارگر (از حوزه انتخابیه استرود)، از وزیر امور خارجه پرسید که آیا او نیز در محکوم کردن ممانعت از ورود این هیئت به منطقه با وی هم‌نظر است یا خیر.

آقای لوئیس، نماینده حوزه نوریچ جنوبی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بیش از هشت ساعت ما را نگه داشتند، مورد بازجویی قرار دادند و چنان وانمود کردند که گویی صرفاً با تلاش برای ورود، کار خطایی انجام داده‌ایم. حقیقت ساده این است که ما هیچ کار خطایی نکرده بودیم. ما رفته بودیم تا حمایت خود را از مردم فلسطین نشان دهیم و بر بی‌عدالتی و خشونت هولناکی که علیه آنان اعمال می‌شود، تأکید کنیم.

ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که مردم در کشورمان، چشم خود را بر واقعیتِ آنچه در حال رخ دادن است، نمی‌بندند. در نهایت، ما برای ابراز همبستگی رفته بودیم؛ اما با عزمی راسخ‌تر برای سخن گفتن بازگشتیم. ما ساکت نخواهیم شد و روی برنمی‌گردانیم. هیچ‌یک از ما نباید چنین کنیم.

لارا برد، اوایل امسال به نمایندگی از حوزه آربراث و بروتی فری در ساحل شرقی اسکاتلند انتخاب شده است نوشت: من آمدم تا در کنار فلسطینیانی بایستم که به خاطر برداشت زیتون در زمین‌های خودشان، هدف حمله قرار می‌گیرند. اما در عوض، بدون ارائه هیچ دلیلی، از ورود ما جلوگیری شد. فلسطینیان بیش از هر زمان دیگری در معرض ارعاب و خشونت از سوی نیرو‌های نظامی اسرائیل و شهرک‌نشینان غیرقانونی قرار دارند. تشدید محاصره‌ها، تخریب خانه‌ها و خشونت‌های غیرقابل تصور، به امری عادی برای فلسطینیان در کرانه باختری تبدیل شده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که متوجه این وقایع باشیم و همبستگی خود را نشان دهیم.

کیت نونز نیز در میان سیاستمدارانی بود که روز دوشنبه مورد بازجویی قرار گرفتند و از ورود آنها به این منطقه جلوگیری شد. خانم نونز، نماینده حزب سبز در پارلمان اسکاتلند، افزود: ما به کرانه باختری سفر کرده بودیم تا در همبستگی با فلسطینیانی که با خشونت فزاینده روبرویند بایستیم و به کسانی که مشغول برداشت زیتون‌اند، بپیوندیم.ما رفتیم تا شاهد وقایع باشیم، به جوامع فلسطینی گوش فرا دهیم و به روشن شدن ابعادِ سوءرفتار‌هایی که در حال وقوع است، کمک کنیم. نیرو‌های اسرائیلی نمی‌خواستند ما خانه‌های ویران‌شده را ببینیم، یا شهرک‌نشینانی را که رنج و مصیبت بسیاری تحمیل می‌کنند، و یا تحقیر‌های روزمره‌ای را که از ارکان اصلی اشغالگری به شمار می‌روند.