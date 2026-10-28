به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه اکنون حضور روحانیت در صحنه‌های جهاد بسیار مهم است گفت: جهاد با دشمن آمریکایی صهیونیستی، اولین وظیفه جهادی روحانیت است و باید در این صحنه حضور مستمر داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نادر مروی افزود: جهاد علمی و جهاد نفس از دیگر وظایف طلاب و روحانیت در این برهه حساس است.

بیشتر بخوانید: پیگیری گودبرداری غیر مجاز در شهرستان میناب

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور همراه با دیگر اعضای این شورا با خانواده شهدای دبستان شجره طیبه دیدار و سپس از مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدا هم بازدید کردند.