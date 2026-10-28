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همایش روحانیون و طلاب شهرستان میناب در مسجد جامع امام خمینی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور با اشاره به اینکه اکنون حضور روحانیت در صحنههای جهاد بسیار مهم است گفت: جهاد با دشمن آمریکایی صهیونیستی، اولین وظیفه جهادی روحانیت است و باید در این صحنه حضور مستمر داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نادر مروی افزود: جهاد علمی و جهاد نفس از دیگر وظایف طلاب و روحانیت در این برهه حساس است.
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دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور همراه با دیگر اعضای این شورا با خانواده شهدای دبستان شجره طیبه دیدار و سپس از مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدا هم بازدید کردند.