سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به ادامه‌دار بودن روند ثبت نام دانش آموزان، ۱۵ آبان آخرین زمان برای ثبت نام دانش آموزان جامانده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره ادامه روند ثبت‌نام دانش‌آموزان پس از آغاز سال تحصیلی گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان به‌صورت رسمی انجام شده و کلاس‌های درس نیز شکل گرفته است، اما آموزش‌وپرورش همواره پذیرای دانش‌آموزانی است که متقاضی تحصیل هستند.

وی افزود: روند ثبت‌نام به‌طور کامل متوقف نمی‌شود و دانش‌آموزانی که برای ادامه تحصیل مراجعه کنند، باید امکان ثبت‌نام و حضور در مدرسه را داشته باشند البته با این حال، ممکن است در برخی موارد به دلایل شرایط اجتماعی یا همکاری نکردن خانواده‌ها، دانش‌آموزی از ثبت‌نام بازمانده باشد.

فرهادی بر ضرورت جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل اظهار کرد: آموزش‌وپرورش در حال پیگیری‌های قانونی در این زمینه است تا در صورت ثبت‌نام‌نکردن فرزند در سن تحصیل از سوی پدر و مادر، این موضوع به‌عنوان تخلف قانونی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، با قوه قضائیه همکاری و هماهنگی داریم تا ثبت‌نام‌نکردن دانش‌آموزان در سن تحصیل، مشمول ضمانت‌های قانونی شود و والدین موظف و ملزم به ثبت‌نام فرزندان خود باشند.

وی افزود: تلاش وزارتخانه این است که موضوع ثبت‌نام کودکان در سن تحصیل به‌گونه‌ای در قانون مورد توجه قرار گیرد که خانواده‌ها خود را ملزم به فراهم کردن زمینه تحصیل فرزندانشان بدانند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین گفت: مدارس کشور به صورت حضوری فعالیت می‌کنند و برنامه‌ای برای مجازی شدن سراسری مدارس وجود ندارد.

فرهادی افزود: چنانچه به علت برودت هوا یا آلودگی هوا، ضرورت اتخاذ تصمیمی درباره نحوه فعالیت مدارس در منطقه‌ای خاص ایجاد شود، این موضوع به‌صورت رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره احتمال برگزاری آزمون استخدامی جدید برای جبران کمبود معلم گفت: جذب نیروی انسانی از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انجام می‌شود و برگزاری آزمون استخدامی از مسیر ماده ۲۸، به بررسی نیاز‌ها و ظرفیت‌های موجود از سوی ۲ دانشگاه (رجایی و فرهنگیان) بستگی دارد.

فرهادی به وضع تامین نیروی انسانی در مدارس کشور اشاره کرد و گفت: باید میان کمبود معلم و تامین معلم برای کلاس‌های درس تفاوت قائل شویم؛ در حال حاضر هیچ کلاس درس بدون معلم نداریم و نیروی انسانی مدارس نیز به صورت کامل سازمان‌دهی شده‌اند.