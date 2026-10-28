به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، شهردار کرمان از موافقت وزیر کشور با پهنه‌بندی جدید شهر کرمان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، ساختار مدیریت شهری کرمان با ۶ منطقه، ۱۳ ناحیه و ۱۵۴ محله سامان‌دهی می‌شود؛ طرحی که با راه‌اندازی شهرداری منطقه ۶ و ناحیه ویژه پردیسان قائم (عج) وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

محسن تویسرکانی با تأکید بر ضرورت عملیاتی‌کردن این تصمیم، از آغاز بررسی‌های لازم برای استقرار شهرداری منطقه ۶ و ناحیه ویژه پردیسان قائم (عج) خبر داد و بیان کرد: در این مرحله، موضوعاتی از جمله تأمین ساختمان، تجهیزات اداری، نیروی انسانی، تعیین مسئولیت‌ها و تقسیم وظایف باید با برنامه‌ریزی دقیق پیگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت تقویت مدیریت مناطق و نواحی شهری اظهار کرد: یکی از اهداف این ساختار، فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای مدیران ارشد به‌منظور برنامه‌ریزی، نوآوری، شناسایی ظرفیت‌های توسعه شهری و پیگیری موضوعاتی همچون درآمد‌های پایدار است.

تویسرکانی ادامه داد: هنگامی که بخش عمده وقت مدیران ارشد صرف مسائل روزمره و اجرایی مانند آسفالت، تأمین قیر، اجرای عملیات عمرانی و رسیدگی به مشکلات جاری شود، فرصت کافی برای بررسی عمیق مسائل و تدوین راهکار‌های توسعه‌ای باقی نمی‌ماند. تقویت مدیریت مناطق و نواحی می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر بر مسائل هر محدوده و شناسایی ظرفیت‌های آن را فراهم کند.

شهردار کرمان با بیان اینکه اجرای این ساختار باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود، افزود: ایجاد همزمان همه تشکیلات و تأمین تمام امکانات موردنیاز، با توجه به محدودیت‌های موجود، امکان‌پذیر نیست بنابراین باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، به‌تدریج وظایف و امکانات موردنیاز مناطق و نواحی را سامان‌دهی کنیم.

تویسرکانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرداری، بیان کرد: تقسیمات جدید کالبدی به‌معنای مجوز افزایش نیروی انسانی نیست و اجرای آن باید با مدیریت منابع، امکانات و نیرو‌های موجود انجام شود.