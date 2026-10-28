به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرتضی بذرافشان فرمانده یگان منابع طبیعی کوهپایه گفت: محموله‌هایی که بخش عمده آنها را چوب درختان تاغ تشکیل می‌دهد و برداشت غیرمجاز این گونه ارزشمند، خطر گسترش بیابان و افزایش ریزگرد‌ها را در منطقه تشدید می‌کند.

محمدرضا بحرینی رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان هم گفت: تاغزار‌های شرق اصفهان از مهم‌ترین پوشش‌های گیاهی مقاوم به خشکسالی در حاشیه مناطق کویری به شمار می‌روند که در تثبیت خاک، کاهش فرسایش بادی و مهار حرکت ماسه‌های روان نقش مؤثری دارند.

محمدصالح باقری رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهپایه هم گفت: تخریب این پوشش گیاهی، زمینه را برای گسترش بیابان‌زایی و تشدید انتشار گردوغبار از کانون‌های بحرانی فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند سلامت و کیفیت زندگی ساکنان مناطق مرکزی کشور، به‌ویژه مردم اصفهان، را تحت تأثیر قرار دهد.

گزارشی از محمدحسین مامن پوش خبرنگار صداوسیمای اصفهان

تاغ، درختچه‌ای سازگار با شرایط سخت اقلیمی و کم‌آبی است که در طرح‌های بیابان‌زدایی برای تثبیت شن‌های روان و حفاظت از خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بین رفتن این گونه، علاوه بر آسیب به پوشش گیاهی منطقه، توان طبیعی زمین برای مقابله با فرسایش بادی را کاهش می‌دهد.

در کنار برداشت غیرمجاز چوب، گزارش‌ها از درگیری مستقیم قاچاقچیان با حافظان طبیعت نیز حکایت دارد؛ مسئله‌ای که ضرورت تقویت نظارت، برخورد با قاچاقچیان چوب و حمایت از نیرو‌های حفاظت از منابع طبیعی را دوچندان می‌کند.

تداوم قاچاق چوب تاغ، علاوه بر تهدید منابع طبیعی و سرمایه‌های زیست‌محیطی منطقه، می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای مقابله با بیابان‌زایی در شرق اصفهان داشته باشد؛ ازاین‌رو، حفاظت از تاغزار‌ها و جلوگیری از تخریب آنها، یکی از ضرورت‌های صیانت از محیط زیست و کاهش خطر ریزگرد‌ها در این استان است.