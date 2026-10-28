سطح زیر کشت گیاهان دارویی در شهرستان ورامین طی چهار سال اخیر با رشد چشمگیری رو‌به‌رو شده و از ۵ هکتار به ۵۰۰ هکتار افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی تغییر رویه کشت و حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت گیاهان دارویی در شهرستان ورامین صد برابر افزایش یافت.

طبق آمار ارائه‌شده، چهار سال پیش تنها ۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص داشت که این رقم در حال حاضر به ۵۰۰ هکتار رسیده است.

در این میان، گیاه «آنغوزه» به دلیل ویژگی کم‌آب‌بر بودن و با حمایت‌های تخصصی جهاد کشاورزی، مورد استقبال گسترده کشاورزان ورامین قرار گرفته و نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف آب در این منطقه ایفا کرده است.