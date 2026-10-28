دانشگاه المستنصریه عراق و دانشگاه شهید بهشتی ایران با هماهنگی ستاد اربعین و مشارکت نمایندگانی از وزارت علوم و جمعی از علمای اهل سنت، پنجمین همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی را در بغداد برگزار کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، دانشگاه المستنصریه عراق و دانشگاه شهید بهشتی ایران با هماهنگی ستاد اربعین و مشارکت نمایندگانی از وزارت علوم و جمعی از علمای اهل سنت، پنجمین همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی را در بغداد برگزار کردند.

در این همایش بر تداوم رسالت اربعین، تقویت وحدت اسلامی و گسترش فرهنگ مقاومت تأکید شد.