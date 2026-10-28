روزنامه دیلی تلگراف در انگلیس نوشت: بئاتریس کول، که اندکی پیش از انتخابات ۲۰۲۴ مدعی شده بود رئیس‌جمهور در نوامبر ۱۹۹۳ او را مورد آزار جنسی قرار داده، اکنون ادعا می‌کند که ترامپ در جریان همان واقعه به او تجاوز هم کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه دیلی تلگراف در انگلیس نوشت: بئاتریس کول، که اندکی پیش از انتخابات ۲۰۲۴ مدعی شده بود رئیس‌جمهور در نوامبر ۱۹۹۳ او را مورد آزار جنسی قرار داده، اکنون ادعا می‌کند که ترامپ در جریان همان واقعه به او تجاوز نیز کرده است.

روزنامه دیلی تلگراف افزود: در گزارشی که از سوی حزب دموکرات تهیه شده، یک مدل و دختر شایسته سابق سوئیس، دونالد ترامپ را به تجاوز متهم کرده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، به جزئیات تحقیقات دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا درباره ارتباطات ادعایی آقای ترامپ با جرایم جفری اپستین می‌پردازد.

خانم کول در مصاحبه‌هایی که طی چند هفته با کارکنان کمیته دموکرات‌ها انجام داد، گفت زمانی که ۲۴ ساله بود، در یک رویداد مطبوعاتی مربوط به یک مسابقه زیبایی در هتل پلازای نیویورک — که در آن زمان متعلق به آقای ترامپ بود — با او ملاقات کرده است.

به گفته خانم کول، آقای ترامپ وعده داده بود که برای او روادید فراهم کند و گفته بود می‌تواند پذیرش او در دانشگاه نیویورک (NYU) را تضمین کند. بر اساس ادعا‌های مطرح‌شده در این گزارش، ترامپ به او گفته است: من هوایت را خواهم داشت.

خانم کول اظهار داشت که پس از پایان گفت‌وگویش با آقای ترامپ، بلافاصله جفری اپستین به او نزدیک شده، خود را بهترین دوست دان (دونالد) معرفی کرده و او را به مهمانی‌ای در عمارت مار-ئه-لاگو دعوت کرده است.

ظاهراً اپستین به او گفته است: ما با دان مهمانی‌های زیادی برگزار می‌کنیم. آقای ترامپ می‌گوید که دوستی‌اش با اپستین را مدت‌ها پیش از آنکه شائبه‌ای درباره ارتکاب جرایم کیفری مطرح شود، قطع کرده است. او بار‌ها اپستین را فردی منزجرکننده توصیف کرده و گفته است که او را از باشگاه مار-ئه-لاگوی خود بیرون کرده است.

بر اساس گزارش دموکرات‌ها، گفته می‌شود که یکی از نمایندگان آقای ترامپ، خانم کول را دعوت کرد تا در طبقات بالای هتل پلازا با رئیس‌جمهور آینده دیدار کند.

در این گزارش آمده است: به محض ورود، ترامپ از پشت سر به کول حمله و به زور به او تجاوز کرد؛ در جریان این اقدام، لباس او پاره و بخش‌های مختلف بدنش دچار خون‌ریزی و کبودی شد.

این گزارش می‌افزاید که خانم کول این تجاوز را وحشیانه توصیف کرده است. طبق ادعای مطرح‌شده، پس از این حمله، آقای ترامپ خانم کیول را لبه تخت نشاند، وعده‌های خود مبنی بر فراهم کردن روادید و پذیرش در دانشگاه نیویورک (NYU) را تکرار کرد و از او قول گرفت که سکوت کند؛ با این جمله که: نمایش باید ادامه پیدا کند.

این مدل سابق که حدود ۱۸۵ سانتی‌متر (۶ فوت و ۱ اینچ) قد دارد، اشاره کرد که احتمالاً همین جثه و قد بلندش بوده که باعث شده از تشدید آن حمله ادعایی در امان بماند. این روزنامه همچنین گزارش داد که یکی از دوستان قدیمی‌اش گفته است که خانم کول نخستین بار داستان خود را در مورد تجاوز جنسی ناخواسته ترامپ ۲۰ سال پیش، برای او تعریف کرد و روایت او از این حادثه در سال‌های گذشته تغییری نکرده است.

گزارش تازه منتشر شده، روایت‌های چهار زن دیگر را که دونالد ترامپ را به تجاوز یا آزار جنسی متهم کرده‌اند، خلاصه می‌کند. همچنین ادعا می‌شود که ترامپ، اپستین و دیگران از مراسم مجلل در هتل پلازا به عنوان محل شکار برای شکار زنان و دختران جوان آسیب‌پذیر استفاده کرده‌اند.

جیمی راسکین، عضو ارشد کمیته، در بیانیه‌ای همزمان با انتشار این گزارش گفت: پنج زن مستقیماً ترامپ را به تجاوز یا آزار جنسی در حضور یا همراهی اپستین متهم کرده‌اند؛ برخی دیگر اظهار داشته‌اند که اپستین یا مکسول (دوست دختر اپستین) تلاش کرده‌اند آن‌ها را به ترامپ معرفی کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد وزارت دادگستری ترامپ برای محافظت از رئیس جمهور، این جنایات را لاپوشانی می‌کند.

این گزارش تنها یک هفته قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده منتشر شد. نحوه برخورد آقای ترامپ با پرونده‌های اپستین - همراه با تورم و افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ او با ایران - نامزد‌های جمهوری‌خواه را با وجود اینکه رئیس جمهور ایالات متحده در برگه‌های رأی نیست، تضعیف کرده است.