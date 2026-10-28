به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ بهمن سلیمانی پیانی اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان، ۵۰ کیلو موادمخدر از نوع گل، دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی توقیف شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این رابطه افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی اندیکا تصریح کرد: تداوم اجرای این طرح در دستور کار پلیس بوده و به مخلان نظم و امنیت عمومی اجازه جولان در شهرستان را نمی‌دهیم.