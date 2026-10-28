به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از فعالیت ۱۶ واحد فرآوری زعفران در استان خبر داد و گفت: این واحد‌ها با ظرفیت سالانه ۴ هزار و ۲۵۱ تن و جذب ۴ هزار و ۶۶۸ تن ماده خام، زمینه اشتغال مستقیم ۲۷۹ نفر را فراهم کرده‌ است.

علیرضا اسماعیلی افزود: زعفران از محصولات راهبردی و ارزشمند خراسان جنوبی است و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی آن می‌تواند در افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه این محصول در بازار‌های داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با قدردانی از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان زنجیره فرآوری زعفران و با اشاره به پنجم آبان روز ملی زعفران گفت: پاسداشت روز ملی زعفران فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های این محصول و تلاش برای ارتقای کیفیت، توسعه فرآوری و رونق زنجیره ارزش آن است.