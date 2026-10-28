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۱۶ واحد فرآوری زعفران در استان با ظرفیت فرآوری سالانه ۴ هزار و ۲۵۱ تن زعفران، زمینه اشتغال مستقیم ۲۷۹ نفر را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از فعالیت ۱۶ واحد فرآوری زعفران در استان خبر داد و گفت: این واحدها با ظرفیت سالانه ۴ هزار و ۲۵۱ تن و جذب ۴ هزار و ۶۶۸ تن ماده خام، زمینه اشتغال مستقیم ۲۷۹ نفر را فراهم کرده است.
علیرضا اسماعیلی افزود: زعفران از محصولات راهبردی و ارزشمند خراسان جنوبی است و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی آن میتواند در افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته باشد.
وی با قدردانی از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان زنجیره فرآوری زعفران و با اشاره به پنجم آبان روز ملی زعفران گفت: پاسداشت روز ملی زعفران فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیتهای این محصول و تلاش برای ارتقای کیفیت، توسعه فرآوری و رونق زنجیره ارزش آن است.