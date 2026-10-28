رویکرد‌های، رئیس جمهور آمریکا در فشار بر کشور‌های اروپایی از جمله اعمال تعرفه‌های تجاری، مطالبه افزایش هزینه‌های دفاعی و مشروط کردن حمایت‌های امنیتی آمریکا، اروپائیان از جمله انگلیس را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن،رویکرد‌های ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در فشار بر کشور‌های اروپایی از جمله اعمال تعرفه‌های تجاری، مطالبه افزایش هزینه‌های دفاعی و مشروط کردن حمایت‌های امنیتی آمریکا، اروپائیان از جمله انگلیس متحد سنتی آمریکا را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این شرایط تمایل انگلیسی‌ها را برای پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا پس از جدایی جنجالی از این اتحادیه به طور بی سابقه‌ای افزایش داده است.

انگلیس که پس از جدایی جنجالی از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، در اندیشه جبران خسارات ناشی از این جدایی با انعقاد قرارداد‌های ویژه با متحد سنتی خود آمریکا بود.

اکنون با ناکامی در تحقق انتظارات که ناشی از رویکرد‌های آمریکاست، به راهبرد تقویت روابط با اتحادیه اروپا و حتی بازگشت به این اتحادیه روی آورده است.

اندی برنهام نخست وزیر انگلیس در تازه‌ترین واکنش به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا می‌گوید: خروج ما از اتحادیه اروپا، موجب شد اقتصاد ما آسیب ببیند و همچنین به سیاست مهاجرتی ما آسیب زد. این که ما با خروج می‌توانیم مانع ورود مهاجران با قایق‌های کوجک شویم، تجربه نشان داده است که عملا عکس این تبلیغات روی داد، موضوعی که موجب شگفتی مردم شده است.

نخست وزیر فعلی انگلیس در صد روزگی به دست گرفتن قدرت، با رد نکردن احتمال بازگشت به مقررات آزادی رفت وآمد شهروندان میان این کشور و اتحادیه اروپا، زمینه تغییر مسیر لندن در روابط پسابرگزیت را فراهم کرده است. در همه پرسی بر سر جدایی از اتحادیه اروپا نزدیک ۵۲ درصد به جدایی رای دادند، اما اکنون با اشکار شدن پیامد‌های برگزیت شمارزیادی از حامیان جدایی به مخالفان جدایی پیوسته‌اند و خود را فریب خورده کارزار جدایی می‌دانند.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: برگزیت فکر بدی بود، کاملا آشکار شده که جدایی از اتحادیه اروپا کشور ما را بسیار ضعیف و جامعه را فقیر‌تر کرد، پیامد‌های این جدایی هر سال عمیق‌تر می‌شود و مردم باید خسارات بیشتری را تحمل کنند.

داده‌های بانک مرکزی انگلیس و اجماع نظر اقتصاددانان نشان می‌دهد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) هزینه‌های قابل توجه و پایداری را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده و موجب کوچک شدن ۶ تا ۸ درصد اقتصاد انگلیس شده است و علاوه بر فرار یک تریلیون دلاری سرمایه و کوچ شرکت ها، سرمایه گذاری در این کشور را ۱۲ تا ۱۸ درصدکاهش داده است. حجم مبادلات بازرگانی انگلیس با اتحادیه اروپا بیش از هشتصد میلیارد پوند اعلام شده، برگزیت یا جدایی از اتحادیه اروپا تصمیمی دو سر باخت اعلام شده است که موجب تضعیف انگلیس و اتحادیه اروپا شده است.