به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، رسانه‌ها در انگلیس می‌گویند: متخصصان فناوری در این کشور موشک‌های هوش مصنوعی ارزانی طراحی کرده‌اند که می‌توانند گنبد‌های آهنین کوچک ایجاد کنند تا از شهر‌ها در برابر حمله پوتین محافظت کنند.

روزنامه دیلی میل نوشت: این تسلیحات نخستین بار روز دوشنبه توسط شرکت نظامی هلسینگ به عنوان بخشی از سامانه دفاع هوایی جدیدکنترا (Contra) رونمایی شد.

این سامانه در عرض چند ماه برای مقابله با پیشرفته‌ترین پهپاد‌ها و موشک‌های کروز جت روسیه ساخته شده است که در هفته‌های اخیر باعث آشفتگی در اوکراین شده‌اند.

هوش مصنوعی پیچیده به سبک ترمیناتور که به مجموعه‌ای از رادار‌ها و حسگر‌ها مرتبط است، می‌تواند به‌سرعت تهدیدات هوایی را قبل از تصمیم‌گیری درباره پرتاب یکی از دو موشک رهگیر جدید ای دی-۱ اینفرنو (AD-۱ Inferno) و ای دی-۲ امبوش (AD-۲ Ambush) شناسایی کند.

این فناوری به شیوه‌ای مشابه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل عمل می‌کند و حباب مجازی حفاظتی را بر روی شهرها، شهرها، پایگاه‌های نظامی و سربازان ایجاد می‌کند.

براساس گزارش‌های اطلاعاتی، تولید کرملین از هواپیما‌های بدون سرنشین گران-۴ (Geran-۴) و گران-۵ (Geran-۵) با موتور جت در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته و مسکو اکنون قادر به ساخت ۴۰۰۰ دستگاه در ماه است.

هواپیما‌های انتحاری به طور قابل توجهی سریع‌تر از مدل‌های قبلی شاهدند و می‌توانند با سرعتی بین ۲۷۰ تا ۵۰۰ مایل در ساعت در آسمان بجنگند و به ارتفاع سه مایلی برسند. روسیه قادر است این هواپیما را به صورت دسته‌ای از صد‌ها نفر در یک زمان به فضا پرتاب کند تا پدافند هوایی اوکراین را اشباع کند و توقف آنها را به چالشی فزاینده تبدیل کند.

به گفته هلسینگ، سامانه جدیدش می‌تواند با این موضوع مقابله کند، زیرا هوش مصنوعی قادر است رهگیری‌ها را علیه صد‌ها یا حتی هزاران پهپاد ورودی و موشک کروز به طور همزمان شناسایی و هماهنگ کند. نیکلاس کوهلر یکی از بنیانگذاران و رئیس هلسینگ، گفت: کنترا به معضل دفاع هوایی پایان می‌دهد: پهپاد‌های آهسته هوا، یا موشک‌های میلیون یورویی که به اهداف ارزان‌قیمت و تولید انبوه شلیک می‌شوند.

این نشریه انگلیسی نوشت: هوش مصنوعی ما حسگر‌ها و اثرگذار‌های موجود را در زمان واقعی پیوند می‌دهد و رهگیر‌های ما، ای دی-۱ و ای دی-۲ را اضافه می‌کند. با پیشرانه جت و موشک، جستجوگر رادار کم هزینه در همه شرایط آب و هوایی، و دو زنجیره تامین مستقل اروپایی، برتری آتش خودران را تا ارتفاع ده کیلومتر - مقرون به صرفه و در مقیاس صنعتی - ارائه می‌دهند. دیلی میل می‌داند که بخش عمده‌ای از توسعه این دو موشک جدید در بریتانیا انجام شده است.

اینفرنو یک رهگیر با موتور جت است که برای پر کردن شکاف بین پهپاد‌های رهگیر کندتر الکتریکی یا ملخ‌دار و موشک‌های سنتی که برای شلیک در تعداد زیاد بسیار گرانند ساخته شده است. این سامانه می‌تواند با سرعت بیش از ۴۰۰ مایل در ساعت حرکت کند، برد ۱۲ مایل دارد و می‌تواند با پهپاد‌هایی که در ارتفاع بیش از پنج مایلی پرواز می‌کنند، با استفاده از رادار‌های ارزان قیمت، آن‌ها را به سمت هدف هدایت کند.

در همین حال موشک‌های مافوق صوت کمین می‌توانند با سرعت دو و نیم برابر صوت حرکت کنند و موشک‌های رادارگریز و پهپاد‌های پرسرعت را نابود کنند. آن‌ها به عنوان آخرین خط دفاعی برای هواپیما‌هایی که از طریق تور می‌لغزند یا برای موشک‌هایی که دیر شناسایی می‌شوند عمل می‌کنند.

قیمت هر دو موشک جدید کم‌تر از ۱۰۰ هزار پوند است که بسیار ارزان‌تر از سامانه‌های پیشرفته‌تر مانند موشک‌های پاتریوت ساخت آمریکا است که هر کدام بیش از ۳ میلیون پوند قیمت دارند، اما برای سرنگونی پهپاد‌های ایرانی در خاورمیانه استفاده شده‌اند که فقط کسری از آن هزینه دارد.

آن‌ها را می‌توان از کانتینر‌هایی که در پشت یک کامیون، کشتی یا در یک مزرعه قرار داده شده است به کار انداخت. هلسینگ افزود که می‌تواند هزاران موشک در ماه در سایت‌هایی در سراسر اروپا تولید کند. این شرکت افزود، اپراتور‌های انسانی همچنان در جریان‌اند و در صورت تمایل می‌توانند اولویت‌ها و تصمیمات هدف گیری را کنترل کنند.

ماکسول آدامز، یکی از مدیران محصولات هلسینگ، گفت که بسیاری از رهگیر‌ها در حال حاضر توسط انسان اداره می‌شوند، که می‌تواند نحوه دفاع موثر از حملات گروهی را محدود کند. او در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین به خبرنگاران گفت: شما ممکن است غرق شوید و پهپاد‌ها ممکن است به بیرون نشت کنند. رهگیر‌های خود مختار قادرند خود را هدایت کنند و با استفاده از جستجوگر‌های درون عرشه خود را شناسایی کنند، قفل کرده و خود را به طور کاملاً مستقل به سمت اهداف هدایت کنند... دیگر توسط اپراتور‌های انسانی در تنگنا قرار نخواهید گرفت.

این موشک‌ها در حال حاضر در حال تکمیل آزمایش‌اند. اواخر سال آینده به بهره برداری خواهند رسید. بریتانیا ۷۹۰ میلیون پوند برای بهبود سامانه دفاع هوایی و موشکی یکپارچه خود در چهار سال آینده هزینه خواهد کرد. انگلیس همچنین به دنبال توسعه فناوری موشکی ارزان خود است. دولت از گفتن اینکه آیا سامانه جدید توسعه یافته توسط هلسینگ را که دفتر مرکزی آن در لندن است، اتخاذ خواهد کرد، خودداری کرده است.