به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر اداره دامپزشکی شهرستان هفتکل گفت: اردوی جهادی ۳ روزه دامپزشکی این شهرستان از تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در منطقه سخت گذر کلخنگک برگزار و تعداد ۱۰ هزار راس دام سبک و ۳۰۰ راس دام سنگین، واکسناسیون تب برفی می‌شوند.

امید ممبینی بیان کرد: طی این اردوی جهادی دام‌های مریض این منطقه توسط پزشک معالج، معاینه شدند و کلاس‌های آموزشی، ترویجی جهت افزایش سطح آگاهی دام داران برگزار شد.

وی تصریح کرد: تعداد ۷۰ هزار راس دام سبک، ۲ هزار راس دام سنگین در شهرستان وجود دارد و تعداد ۳۰ هزار راس دام عشایر کوچ رو هستند که منطقه قشلاقی آنان هفتکل می‌باشد.

بر اساس این گزارش، تعداد ۴۳۰ خانوار عشایری در هفتکل حضور دارند که تعداد ۲۳۰ خانوار ثابت و تعداد ۲۰۰ خانوار مهمان و بصورت کوچ رو حضور دارند.

شهرستان هفتکل، در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز، مرکز استان خوزستان، قرار دارد.