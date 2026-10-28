معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید به همراه مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با جانباز گرانقدر حاج مرتضی کشکولی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید به همراه مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با جانباز گرانقدر حاج مرتضی کشکولی دیدار کردند.

در این دیدار، سلیمانی با اشاره به جایگاه ارزشمند جانبازان در نظام جمهوری اسلامی ایران، ایثار و فداکاری آنان را بخشی ماندگار از تاریخ پرافتخار کشور دانست و بر ضرورت پاسداشت مجاهدت‌های جانبازان دوران دفاع مقدس تأکید کرد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین از تلاش‌ها و رشادت‌های حاج مرتضی کشکولی در دوران دفاع مقدس و حضور مؤثر وی در لشکر ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) قدردانی کرد و نقش رزمندگان و جانبازان را در دفاع از میهن اسلامی ارج نهاد.

رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز در این دیدار با تأکید بر رسالت مدیریتی این بنیاد در تکریم و پیگیری امور جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، از شخصیت و مجاهدت‌های حاج مرتضی کشکولی قدردانی کرد و یاد و خاطره رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

وی بر اهمیت انتقال تجربه‌ها و خاطرات ارزشمند جانبازان به نسل جوان تأکید کرد و این دیدار‌ها را فرصتی برای تقویت ارتباط میان نسل‌ها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست.