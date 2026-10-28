رانندگان در محور‌های مواصلاتی استان به ویژه نواحی جنوبی، غربی وشمالی استان در زمان پیش بینی گردوخاک و بارندگی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان اصفهان، با اشاره به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان گفت: از روز گذشته سه شنبه پنجم تا فردا پنجشنبه ۷ آبان، بارش باران، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی در بسیاری از مناطق استان به‌ویژه نواحی جنوبی، غربی و شمالی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با توجه به بارش باران و برف در ارتفاعات، سطح جاده‌ها لغزنده و امکان کاهش میدان دید رانندگان و اختلال در تردد محور‌های برون‌شهری پیش بینی می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست علاوه رعایت سرعت مطمئن و حفظ فاصله طولی مناسب، در زمان وقوع گردوخاک و بارندگی با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از انجام سبقت‌های غیرمجاز و توقف در حاشیه راه‌ها خودداری کنند و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی همچنین تأکید کرد: رانندگان خودرو‌های سبک، وانت‌ها و خودرو‌های دارای سطح جانبی زیاد در محور‌های بادخیز استان توجه ویژه‌ای به کنترل وسیله نقلیه داشته باشند و پیش از آغاز سفر از سلامت تجهیزات ایمنی، برف‌پاک‌کن‌ها و چراغ‌های خودرو اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ میرزایی همچنین از شهروندان خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های استان را از مراجع رسمی دریافت کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران راه رقم بزنند.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد، که از روز پنجشنبه هفتم آبان، وقوع رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات استان احتمال رگبار برف و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست.