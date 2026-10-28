به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداو سیما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی؛ امروز با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی نواحی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و قزوین در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گرد و خاک رخ می‌دهد.

امروز برای مرکز، جنوب و جنوب غرب کرمان، نیمه شرقی هرمزگان و ارتفاعات و دامنه‌های سیستان و بلوچستان نیز هشدار نارنجی صادر شده است.

با شدت فعالیت سامانه بارشی در این مناطق، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

هموطنان در این نواحی از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.