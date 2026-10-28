غلامحسین درزی سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از کوبا و رفع تحریم‌های علیه آن کشور، گفت: تحریم‌ها مصداق تروریسم اقتصادی هستند و اعمال محاصره با استفاده از نیروی مسلح نیز بر اساس حقوق بین‌الملل، مصداق اقدامات تجاوزکارانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سفیر ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت نیویورک (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۵ آبان ماه ۱۴۰۵) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره «ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی، تجاری و مالی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا علیه کوبا» افزود: این سی‌وچهارمین بار است که این مجمع مخالفت قاطع خود را با یک‌جانبه‌گرایی افسارگسیخته، سیاست‌های خارجی بی‌محابا و اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه‌ای اعلام می‌کند که از سوی دولتی اعمال می‌شوند که خود را فراتر از حقوق بین‌الملل می‌پندارد، در حالی که همچنان به نقض نظام‌مند و در شدیدترین شکل آن ادامه می‌دهد.

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: تحریم‌های یک‌جانبه از جمله تحریم‌هایی که کشور‌ها به‌طور مستقل وضع می‌کنند، ریشه در یک‌جانبه‌گرایی و اعمال اجبار دارند و از این رو، چندجانبه‌گرایی را به خطر می‌اندازند، روابط بین‌الملل را بی‌ثبات می‌کنند و منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کنند.

وی گفت: این تحریم‌ها، به‌عنوان ابزاری برای مجازات جمعی ملت‌های هدف، حقوق بنیادین بشر را نقض می‌کنند، مانع صلح می‌شوند، حق توسعه را تضعیف می‌کنند و بر سر راه ایجاد نظمی بین‌المللی عادلانه، صلح‌آمیز و منصفانه مانع ایجاد می‌کنند.

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: بیش از ۶ دهه تحریم‌های یک‌جانبه و محاصره کوبا از سوی ایالات متحده مصداق آشکار اعمال فشار قهرآمیز علیه کشوری دارای حاکمیت مستقل است که رنج‌های فراوانی را بر مردم این کشور تحمیل و حقوق بنیادین بشر آنان را تضعیف کرده و مانع توسعه آنها شده است.

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: تشدید این اقدامات تحت بهانه‌ای ریاکارانه مبنی بر «ترویج دموکراسی»، تضاد عمیق میان اهداف ادعایی و پیامد‌های ویرانگر انسانی آن را آشکار می‌سازد. این رویکرد در واقع استفاده ابزاری از دموکراسی است، نه ترویج آن.

وی تصریح کرد: هیچ دولتی حق ندارد آینده سیاسی یک ملت مستقل را به آن دیکته کند. از هر منظری که بنگریم، چنین سیاست‌ها و اقداماتی از جمله جنگ اقتصادی، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرانسانی هستند بنابراین، نه تنها این محاصره غیرقانونی و غیرانسانی که دهه‌ها به طول انجامیده باید فورا پایان یابد، بلکه دولت تحمیل‌کننده باید تمامی خسارات وارده به مردم کوبا را به طور کامل جبران کند و علاوه بر این، تمام کسانی که در تداوم این سیاست‌ها نقش داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران که خود با تجاوز‌ها و پیامد‌های فشار‌های اقتصادی و محاصره‌های تحمیل‌شده از سوی ایالات متحده را مواجه بوده است، بار دیگر مخالفت صریح و قاطع خود را با هرگونه تحریم علیه دولت‌های مستقل و دارای حاکمیت، از جمله کوبا، اعلام می‌دارد.

وی افزود: چنین تحریم‌هایی به مردم عادی به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان، آسیب می‌رساند، سلامت، امنیت و رفاه آنان را تضعیف و موانع جدی بر سر راه توسعه ایجاد می‌کند؛ توسعه‌ای که لازمه بهره‌مندی کامل از حقوق بشر است. این اقدامات با استفاده ابزاری از «حقوق بشر» یک ملت، در واقع حقوق بشر همان ملت را به شکلی فاحش نقض می‌کنند. این دفاع از حقوق بشر نیست، بلکه ریاکاری آشکار است.

درزی همچنین گفت: این موضوع ما را به یاد آن وعده به‌اصطلاح «کمک» رئیس‌جمهورب ایالات متحده به مردم ایران را یادآوری می‌کند که گفته بود: «کمک در راه است» و چند روز بعد، به دستور او، نیرو‌های آمریکایی یک مدرسه ابتدایی را در میناب بمباران کردند که منجر به کشته شدن بی‌رحمانه ۱۶۸ کودک ۷ تا ۱۲ ساله شد.

وی تاکید کرد: مجمع عمومی سازمان ملل باید ایالات متحده را وادار کند ده‌ها قطعنامه‌ای را اجرا کند که با حمایت اکثریت قاطع جامعه بین‌المللی به تصویب رسیده‌اند؛ قطعنامه‌هایی که محاصره کوبا را رد می‌کنند و از ایالات متحده می‌خواهند به محاصره اقتصادی، تجاری و مالی این کشور پایان دهد. ما نباید پیامد‌های حقوقی جدی «اقدامات قهری یک‌جانبه» برای نظم حقوقی بین‌المللی را به‌ویژه در شرایط پرتلاطم کنونی عرصه بین‌الملل نادیده بگیریم یا دست‌کم بگیریم.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: منشور سازمان ملل متحد، همان‌طور که در مواد ۱ و ۲ آن تصریح شده، بر پایه اصول «برابری حاکمیتی»، «همکاری‌های بین‌المللی» و «توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها» بنا شده است. اقدامات قهری یک‌جانبه، تمامی این اصول و همچنین اصل «عدم مداخله» را نقض می‌کنند؛ به‌ویژه زمانی که هدف آنها وادار کردن دولت‌ها به تغییر سیاست‌های داخلی‌شان باشد، حال آنکه بند ۷ ماده ۲ منشور، مداخله در اموری را که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار دارد، ممنوع می‌سازد.

درزی افزود: مهم‌تر اینکه، استناد به حقوق بشر به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه‌گر اقداماتی باشد که رنج گسترده‌ای را به مردم بی‌گناه تحمیل می‌کنند؛ چرا که تحریم‌هایی که به نام حمایت از حقوق بشر اعمال می‌شوند، خود موجب تضییع حقوقی همچون حق سلامت، غذا، توسعه و زندگی شرافتمندانه می‌شوند.

وی اضافه کرد: در واقع، این اقدامات مردم عادی را هدف قرار می‌دهند و در عمل به مثابه نوعی «مجازات دسته‌جمعی» عمل می‌کنند. آنها بیش از همه، آسیب‌پذیرترین اقشار را هدف قرار می‌دهند. این «حمایت از حقوق بشر» نیست، بلکه نفی حقوق بشر از طریق اعمال فشار اقتصادی است؛ این به معنای ابزاری کردن و تبدیل حقوق بشر به یک سلاح است.

کاردار ایران در سازمان ملل ادامه داد: در حالی که منشور، همکاری بین‌المللی را برای حل مشکلات جهانی و ترویج روابط دوستانه میان ملت‌ها ضروری می‌داند، اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه به‌جای آن، تقابل را تقویت می‌کنند، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌سازند و بنیان‌های همزیستی مسالمت‌آمیز را تضعیف می‌کنند.

وی تاکید کرد: این اقدامات با نص، روح، موضوع و هدف منشور در تعارض مستقیم قرار دارند. در واقع، تحریم‌ها مصداق تروریسم اقتصادی هستند، در حالی که محاصره‌هایی که با استفاده از نیروی مسلح اعمال می‌شوند، بر اساس حقوق بین‌الملل، مصداق اقدامات تجاوزکارانه به شمار می‌روند. این اقدامات، با وجود تفاوت اشکال و میزان شدت، ویژگی مشترک عمیقا نگران‌کننده‌ای دارند: آنها حاکمیت دولت‌ها را تضعیف می‌کنند، رنج انسانی به بار می‌آورند و حقوق بین‌الملل را به‌طور ماهوی نقض می‌کنند و در نتیجه، هم غیرقانونی و هم نامشروع هستند.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: سیاستی که رفاه میلیون‌ها نفر را فدای اهداف سیاسی می‌کند، با اصول انسانیت، اخلاق و همبستگی بین‌المللی سازگار نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر همبستگی قاطع خود را با دولت و مردم مقاوم کوبا در مبارزه آنها علیه محاصره و دیگر اقدامات قهرآمیز ناعادلانه اعلام می‌کند. ما همچنان از حذف اقدامات قهری یکجانبه حمایت خواهیم کرد و از این مجمع می‌خواهیم تلاش‌های خود را برای پایان دادن فوری به این اقدامات، از جمله تحریم علیه کوبا، تشدید کند.

سفیر ایران نزد سازمان ملل در پایان تاکید کرد: زمان پایان دادن به این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی فرا رسیده است. ادامه آنها نه تنها شکست مسئولیت بین‌المللی است، بلکه جلوه‌ای آشکار از ورشکستگی انسانی و اخلاقی به شمار می‌رود.