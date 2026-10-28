مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و چهل و یکمین شب از قرار‌های شبانه، با حضور گسترده در میادین، پایبندی خود را به آرمان‌های رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات مردمی شهرستان فیروزکوه در ۲۴۱امین شب قرار شبانه در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

حاضران در این اجتماع با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی، بار دیگر عهد و پیمان خود را با راه و اندیشه رهبر شهید امت تجدید کردند و بر اتحاد ملی برای مقابله با دشمنان انقلاب تأکید نمودند.