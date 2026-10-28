مردم ولایی شهرستان دماوند در دویست و چهل و یکمین شب قرار شبانه خود، بار دیگر با حضور گسترده، پایبندی خود را به راه رهبر شهید انقلاب و تداوم مسیر مقاومت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات مردمی شهرستان دماوند در ۲۴۱امین شب از قرار‌های شبانه، با حضور پرشور مردم این شهرستان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر میراث شهید انقلاب اسلامی، بر اتحاد و همبستگی ملی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرده و حضور مستمر خود را در این قرارها، نمادی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب و حمایت از اقتدار کشور دانستند.