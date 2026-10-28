مردم شهرستان ری در دویست و چهل و یکمین شب تجمعات خود در میدان شهر ری، با اعلام برائت از استکبار جهانی، بار دیگر بر محوریت آرمان‌های امام و رهبران انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در ۲۴۱ شب قرار شبانه خود در میدان شهر ری گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمع با حضور گسترده و مستمر، ضمن اعلام برائت از دشمن آمریکایی-صهیونیست، پیمان خود را با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید امت و مقام معظم رهبری تجدید کردند. این تجمعات شبانه نمادی از ایستادگی و همبستگی مردم این شهرستان در مسیر انقلاب اسلامی است.