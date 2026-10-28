مردم شهرستان اسلامشهر در دویست و چهل و یکمین قرار شبانه خود در میادین شهر، با تأکید بر همبستگی ملی و محوریت عدالت، بر لزوم پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در دویست و چهل و یکمین شب از قرار‌های شبانه در میادین شهرستان اسلامشهر، ضمن حمایت گسترده از نظام اسلامی، بر ضرورت انتقام برای خون امام شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.

مردم اسلامشهر با تأکید بر محوریت عدالت و مطالبه انتقام برای خون امام شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده در میادین شهر تاکید کردند پرچم ایران را همواره در اهتزار نگه می دارند و دشمن را نا امید می کنند.

مردم شهرستان اسلامشهر با همدلی و اقتدار ملی ثابت کردند که در همه زمینه ها دشمن را نا امید کرده و شکست می دهند.