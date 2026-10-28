مردم ولایتمدار شهرستان رباط‌کریم در دویست و چهل و یکمین تجمع شبانه خود، حضور در سنگر خیابان و مدیریت مقتدرانه تنگه هرمز را از ارکان اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رباط‌کریم در ۲۴۱امین قرار شبانه خود، با تأکید بر اتحاد و انسجام ملی، حضور ملت ایران در سنگر خیابان را یکی از مولفه‌های کلیدی اقتدار کشور در نبرد با دشمنان عنوان کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع همچنین با اشاره به جایگاه استراتژیک تنگه هرمز، مدیریت مقتدرانه این گذرگاه آبی را برگ برنده ایران در منطقه و جهان دانستند و بر ضرورت حفظ و صیانت از این مسیر حیاتی تأکید کردند.