بیش از ۲۰ هزار نفر در مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن ویژه خانواده‌ های کارکنان سپاه حضور یافتند و ۹ هزار و ۱۰۰ نفر به مرحله نیمه‌ نهایی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور فرمانده کل و معاون امور خانواده سپاه پاسداران، در نشست خبری شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و سومین دوره مسابقات ستاره‌ های قرآنی ویژه خانواده‌ های کارکنان سپاه، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در خانواده‌ ها اظهار کرد: قرآن زیرساخت انسان‌ سازی، جامعه‌ سازی و تمدن‌ سازی است و نباید آن را صرفا به تلاوت و حفظ محدود کرد؛ بلکه قرآن کتاب هدایت و راهنمای زندگی انسان است.

حجت‌ الاسلام کاظم زنگنه، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر اهمیت خانواده افزود: رسیدگی به خانواده از موضوعات مورد تأکید ایشان بود و بر همین اساس، معاونت امور خانواده سپاه با مأموریت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و حراست از قداست خانواده بزرگ سپاه فعالیت می‌ کند.

معاون امور خانواده سپاه پاسداران با بیان اینکه برنامه‌ های قرآنی یکی از محورهای فعالیت این معاونت در برنامه پنج‌ ساله هفتم است، تصریح کرد: شکل‌ گیری نهضت قرآنی یک ضرورت برای جامعه و به‌ ویژه سپاه پاسداران است؛ چراکه قرآن می‌ تواند در تربیت انسان، اصلاح ناهنجاری‌ های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده نقش‌ آفرین باشد.

زنگنه با تأکید بر ضرورت پیوند تلاوت قرآن با عمل به آموزه‌ های آن گفت: تلاوت قرآن مقدمه معرفت و عمل است و هرچه جامعه با قرآن مأنوس‌ تر شود، زمینه بیشتری برای بهره‌ مندی از هدایت و آموزه‌ های آن فراهم خواهد شد.

افزایش ۳۰ درصدی مشارکت در مسابقات قرآنی سپاه

وی در تشریح روند برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن ویژه خانواده‌ های کارکنان سپاه بیان کرد: مرحله مقدماتی این مسابقات در ۵۲ رده از نیروها و سپاه‌ های استانی برگزار شد و بیش از ۲۰ هزار نفر در آن شرکت کردند که نسبت به دوره قبل، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

معاون امور خانواده سپاه پاسداران ادامه داد: از میان شرکت‌ کنندگان، ۹ هزار و ۱۰۰ نفر به مرحله نیمه‌ نهایی راه یافتند و در مرحله نهایی نیز حدود ۲ هزار نفر در رشته‌ های مختلف قرآنی حضور داشتند.

زنگنه با اشاره به رشته‌ های این دوره از مسابقات گفت: حفظ پنج، ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم، تحقیق، ترتیل و مفاهیم در سطوح یک و دو، از جمله رشته‌ های این رقابت‌ هاست. همچنین رشته‌ های نهج‌ البلاغه و صحیفه سجادیه نیز برای پسران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مسابقات ویژه شرکت‌ کنندگان زیر ۱۶ سال در مرحله نهایی به‌ صورت مجازی برگزار شده و برگزیدگان رشته‌ های مختلف به همراه والدین خود در مراسم اختتامیه حضور خواهند یافت. در بخش شرکت‌ کنندگان بالای ۱۶ سال نیز خانواده‌ های برگزیده در این رقابت‌ ها شرکت می‌ کنند.

حضور حدود ۷۰۰ نفر از برگزیدگان در مشهد

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به برگزاری مسابقات ستاره‌ های قرآنی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰، برای ایجاد فرصت رقابت بیشتر میان سایر شرکت‌ کنندگان، برگزیدگان دوره‌ های قبل در قالب بخش جداگانه‌ ای با عنوان «ستاره‌ های قرآنی» به رقابت می‌ پردازند تا زمینه حضور و پیشرفت دیگر علاقه‌ مندان نیز فراهم شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: پس از برگزاری مراحل مختلف و ارزیابی‌ های انجام‌ شده، حدود ۷۰۰ نفر از شرکت‌ کنندگان برای حضور در مشهد انتخاب می‌ شوند. برگزیدگان بخش زیر ۱۶ سال نیز در رشته‌ های مختلف، از جمله حفظ و قرائت قرآن، در مراسم اختتامیه حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه برگزیدگان مسابقات سپاه می‌ توانند در رقابت‌ های مستقل نیروهای مسلح نیز حضور پیدا کنند، گفت: نیروهای سپاه، فراجا، ارتش و وزارت دفاع مسابقات قرآنی ویژه خود را برگزار می‌ کنند و برگزیدگان سپاه نیز امکان راه‌یابی به این رقابت‌ ها را خواهند داشت.

برگزاری اختتامیه در جوار حرم مطهر رضوی

معاون امور خانواده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود درباره زمان‌ بندی برگزاری مسابقات گفت: ورود شرکت‌ کنندگان به مشهد از هفتم آبان انجام می‌ شود، داوران از هشتم و نهم آبان در محل مسابقات مستقر خواهند شد و مراسم اختتامیه نیز دهم آبان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

زنگنه همچنین درباره سطح داوری مسابقات اظهار کرد: در دوره‌ های گذشته بیشتر از داوران خارج از استان استفاده می‌ شد تا از شکل‌ گیری هرگونه ذهنیت درباره داوری جلوگیری شود؛ اما در دو سال اخیر، به‌ ویژه در دوره جاری، از ظرفیت داوران برجسته قرآنی خراسان رضوی در کنار داوران برتر کشوری استفاده شده است.