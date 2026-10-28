به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد با اشاره به فعال بودن هم‌زمان دیپلماسی سیاسی و انرژی ایران، از دستاوردهای رایزنی‌های فشرده با مقام‌ها و شرکت‌های بزرگ انرژی روسیه و دیگر کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) برای توسعه همکاری‌های نفت و گاز و تعریف طرحهای مشترک خبر داد و گفت: در دیدار دوجانبه با روسیه، افق تازه و معناداری از همکاری‌های دو کشور در حوزه نفت و انرژی تعریف شد و طرح های مناسبی برای توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری طرف روس در میدان‌های نفتی و سایر طرح‌های مشترک اجرا خواهد شد.

سرپرست وزارت نفت افزود: در این نشست، زمینه‌های همکاری مشترک بررسی و برنامه‌های مناسبی برای ادامه همکاری‌ها بین روسیه و جمهوری آذربایجان تنظیم و در کنار مذاکرات سیاسی، گفت‌وگوهای تخصصی و فنی در حوزه انرژی نیز با جدیت دنبال شد و دستاوردهای امیدوارکننده‌ای به همراه داشت.

او گفت: حضور رئیس‌جمهور در این نشست، بیانگر جدیت کشور در توسعه دیپلماسی انرژی است.