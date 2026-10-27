به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هزار و نهصد و سومین اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و یکصد و چهارمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۵، با ایثار خانواده زنده‌ یاد مهدی فتحعلی، جوان ۲۴ ساله مشهدی که دچار مرگ مغزی شده بود، به ثبت رسید.

دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: زنده‌ یاد مهدی فتحعلی، ۲۴ ساله، پس از انتقال از بیمارستان رضوی مشهد به بیمارستان منتصریه و طی مراحل تخصصی و تأیید نهایی مرگ مغزی، با رضایت خانواده برای اهدای عضو تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی افزود: کبد این جوان در بیمارستان منتصریه به بانویی ۲۸ ساله، ساکن درگز، که از نارسایی کبدی رنج می‌ برد، پیوند زده شد.

دکتر خالقی ادامه داد: قرنیه‌ های زنده‌ یاد فتحعلی برای انجام پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شده است. همچنین بخشی از پوست وی به‌ منظور کمک به درمان بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

اهدای عضو زنده‌ یاد مهدی فتحعلی، جلوه‌ ای ارزشمند از ایثار خانواده‌ ای است که با تصمیمی انسان‌ دوستانه، امکان بهره‌ مندی بیماران نیازمند از پیوند اعضا و بافت را فراهم کردند و امید به زندگی را به آنان هدیه دادند.