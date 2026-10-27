اوقات شرعی ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۷ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۳۰ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: اِذا ظَهَرَ الزِّنا وَ الرِّبا فى قَرْیَةٍ فَقَدْ اَحَلّوا بِاَنْفُسِهِمْ عَذابَ اللّه.

هرگاه زنا و ربا در جایى آشکار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکنده‌اند. (نهج الفصاحه، ح ۲۱۸)

احکام شرعی:

برگرداندن صورت از قبله بعد از سلام

سوال) چرخاندن سر به دو طرف بعد از گفتن سلام نماز چه حکمى دارد؟ آیا مستحب است یا خیر؟

جواب) مانع ندارد ولى استحباب آن ثابت نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)